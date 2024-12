Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 53 kişi hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Türkiye’ye patlayıcı maddeleri getiren terörist Cengiz Sertel’in yakalanmasının ardından, saldırıda yakınlarını kaybeden aileler, "Devletimiz büyüklüğünü gösterdi, yüreğimize su serpildi şükürler olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye’den Türkiye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Sertel’in, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden aileler Reyhanlı Şehitler Derneği’nde bir araya gelerek buruk sevinçlerini dile getirdiler.

"Eninde sonunda suçluların yakalanacağını biliyorduk"

Esad rejiminin gerçekleştirdiği Reyhanlı patlamasında kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, "Kardeşim ve evladımın vefat etmesine neden olan bu teröristin yakalandığı için buruk bir mutluluk yaşıyorum. Eninde sonunda suçluların yakalanacağını biliyorduk. Devletimizin askerine ve polisine her zaman güveniyorduk. Adaletin 13 yıl sonra yerini bulması bize buruk bir acı veriyor. Bir an önce diğer suçlularında yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorduk. Bir an önce bu olayın faillerinin hepsinin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

“Bizim ateşimiz söndü, inşallah Esad’ın ateşi ömür boyu sönmez”

Saldırıda torununu ve kızını kaybeden Döne Kuvvet, yüreğine su serpildiğini ifade ederek, "Saldırıda torunum ve kızım vefat etti. Başımıza ne geldiğini bilemedik. Rabbim Beşar Esad’ı kahretsin. Devletimiz büyüklüğünü gösterdi, yüreğimize su serpildi şükürler olsun. İnşallah Beşar Esad’ın kendi bizden kötü olur. Bizim ateşimiz söndü, inşallah Esad’ın ateşi ömür boyu sönmez. Herkes yaptığını çeksin" ifadelerini kullandı.