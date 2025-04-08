Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için 2024 yılında önemli çalışmalara imza attı. Belediye ekipleri, yıl içinde ilçe genelinde sokak hayvanlarına 54 ton mama dağıtımı gerçekleştirirken, 10 bin 882 can dostumuzun muayene, tedavi ve sahiplendirme süreçlerini başarıyla yürüttü.

Kağıthane Belediyesi veteriner ekipleri, sokakta yaşayan hayvanların düzenli beslenmesi ve sağlık kontrolleri için yoğun mesai harcadı. Yıl boyunca 54 ton kuru ve yaş mama dağıtılırken, 10 bin 882 hayvanın tedavi ve rehabilitasyonu sağlandı. Sahiplendirme çalışmalarıyla yüzlerce hayvan yeni yuvalarına kavuştu. Ayrıca, belediye bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına ücretsiz aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri verildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sokaktaki can dostlarımızın sağlıklı ve güvende olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 2024 yılında 54 ton mama dağıtarak aç kalan hiçbir hayvan bırakmamaya özen gösterdik. Aynı zamanda 10 binden fazla hayvanımızın tedavisini üstlenerek onların yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızın da desteğiyle daha da büyüyerek devam edecek" dedi.