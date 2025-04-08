Geçtiğimiz yıl 490,5 milyar TL ciroya ulaşan Yıldız Holding, çalışan sayısını yüzde 40 artırarak istihdama ve kalkınmaya katkısını sürdürüyor.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, "Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan bu katkı, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası" dedi.

Üretimden ihracata, yatırımlardan istihdama kadar geniş bir yelpazede değer üreten Yıldız Holding, sürdürülebilir büyümesini ülke ekonomisine olan katkılarıyla pekiştiriyor. 2024 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 53 artırarak 490,5 milyar TL’ye ulaştıran Holding, aynı yıl ihracatını da yüzde 33 artışla 22,7 milyar TL’ye yükseltti. Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla 2024 yılında ödenen ve ödenecek toplam vergilerin ise 10,6 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu sonuçlar, Yıldız Holding’in sadece kendi büyümesini değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunu da destekleme vizyonunu ortaya koyuyor.

"İnsana yatırım" yaklaşımıyla büyüme: Kalıcı ve kapsayıcı istihdam artışı

Yıldız Holding, finansal başarılarını uzun vadeli ve kapsayıcı istihdam politikalarıyla destekliyor. "İnsana yatırım" odağıyla hareket eden Holding, son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 40 artırarak 63 bin 522 kişiye ulaştırdı, kadın çalışan oranı ise yüzde 92,1 artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye ve yurt dışında 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla çalışanıyla geniş ve çeşitlilik içeren bir ekosistem kuruldu. Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibarıyla 45 bin 353 olan çalışan sayısı, 2025 itibarıyla 63 bin 522’ye ulaştı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, bu büyümeyi değerlendirirken şunları söyledi:

"Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan bu katkı, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası."

Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımı öncelikli hedef

Holding, istihdam stratejisinde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel alarak özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklendirdi. 2024 yılında Yıldız Holding’e 3 bin 340 yeni kadın çalışan katılırken, toplam kadın çalışan oranı yüzde 46’ya ulaştı. Aynı yıl içinde terfi eden kadın çalışanların oranı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, yönetim kademelerinde daha fazla kadın lider yetiştirme vizyonunun somut göstergeleri arasında yer aldı.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü bu konuda şunları söyledi:

"Yıldız Holding’de, küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanında kadınların etkin ve eşit katılımıyla mümkün olduğu inancıyla hareket ediyoruz. Bunun için işe alım süreçlerinden başlayarak kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş ortamı inşa ediyoruz. Kadınlara ve gençlere eşit fırsatlar sunuyoruz."

"Toplam çalışan sayımızı 5 yılda 18 bin 163 kişi artırarak ülke istihdamına katkı sunduk. Bununla birlikte çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız sayesinde Great Place to Work Sertifikası’na ve Eşit Ücret Sertifikası’na almaya da hak kazandık. Bu, eşit işe eşit ücret anlayışının kurum kültürümüzde ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık bir göstergesi. İş ortamına yönelik çalışmaların toplumda dönüşüm adına, değer zincirlerimizde kadınların temsiliyetini artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

inovasyon, çeşitlilik ve performans bir arada büyüyor

Yıldız Holding’in kapsayıcı insan kaynakları politikaları, sadece istihdama değil inovasyon ve şirket performansına da doğrudan katkı sağlıyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında yüzde 58,6’lık büyümeyle 349 milyar TL ciroya ulaşan Holding, yıl sonunda 490,5 milyar TL’lik ciroya ulaştı. Grup şirketlerinden pladis yüzde 57,7 oranında büyürken, gıda ve diğer kategorilerdeki büyüme oranı yüzde 47 oldu. Bu başarılı sonuçlar, güçlü insan kaynağı yapısının, çeşitliliğin ve kapsayıcı liderliğin Holding’in uzun vadeli büyüme stratejileriyle nasıl örtüştüğünü gösteriyor.