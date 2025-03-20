Ressam Selman Uzun, tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı eserlerinden oluşan "Sessiz Tanıklar" temalı sergisini, 21 Mart Cuma günü SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Selman Uzun, sanatın paylaşıldıkça güzel olduğuna vurgu yaparak, "Yaşadığımız duyguları sanatseverlerle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduğum ‘Sessiz Tanıklar’ temalı sergimde doğada fotoğraflamış olduğum belgesel çekimlerimi çıkış noktasıyla tuvalimde yorumluyorum" dedi.

Eserlerini, SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacağından dolayı büyük heyecan yaşadığını dile getiren Uzun, "Tüm sanatseverleri sergi açılışına ve eserlerimi izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Selman Uzun’un 40 eserinin yer alacağı "Sessiz Tanıklar" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 21 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’da açılacak.

Selman Uzun, Trabzon Sotka’da doğdu, Trabzon Lisesi Resim Bölümü’nün ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Yedi kişisel sergi açan Uzun, yurt içi ve yurt dışında 345 karma sergi ve fuara katıldı. Özel koleksiyonlarda eserleri, resim ve fotoğraf dalında İki ödülü bulunan sanatçı, ayrıca birçok belgesel hazırladı. Yerel ve ulusal kanallarda temsilcilik, haber müdürlüğü ve sanat yönetmenliği yapan sanatçı, Trabzon’daki stüdyosunda çalışmalarının yanı sıra, Trabzon kuşları üzerine belgesel çekimlerine devam etmektedir.