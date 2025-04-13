Ressam Alev Burhanoğlu, kağıt üzerine karışık teknikle yaptığı eserlerinden oluşan "Son Kırmızı" isimli sekizinci kişisel resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi açılışında konuşan Burhanoğlu, eserlerinin çıkış noktasının minyatür tekniği olduğunu söyledi. Burhanoğlu, "Minyatür tekniğiyle tanışmam üniversite yıllarıma dayanıyor. Resimlerimi geleneksel minyatür tarzından ayrılıp çağdaş yorumlar katarak yapıyorum" dedi. Gaziantep’te sergi açmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Burhanoğlu, "Tarihi, kültürü, doğal zenginlikleri, gastronomisi ve sanayisiyle çok özel bu şehirde eserlerimi sanatseverlerle buluşturduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu, "Sanata ve sanatçıya verdiği desteği bizlere her zaman hissettiren SANKO Sanat Galeri yönetimine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergi açılışına katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da SANKO Sanat Galerisi’nin seçkin sanatçıları ağırladığına dikkat çekerek, toplumların gelişip ilerlemesinde bilim ve sanatın büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir ise eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan Alev Burhanoğlu’na teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding’in katkıları ile yayımlanan Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını ressam Burhanoğlu’na takdim etti.

Sergi açılışına, Slovenya Cumhuriyeti Gaziantep Fahri Konsolosu ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu, ressam Ayşegül Bakkaloğlu, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ve sanatseverler katıldı.

Alev Burhanoğlu’nun 34 eserinin yer aldığı "Son Kırmızı" isimli resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 2 Mayıs 2025 tarihine kadar her gün 12.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.