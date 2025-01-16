Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zülal Kazak, yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasına adım attı. "Sensizliğin Sesi" adlı ilk kitabıyla okuyucularıyla buluşan Zülal, düzenlenen imza gününde büyük ilgi gördü.

İmza gününe, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Genç yazar Zülal Kazak, bu özel günde duygularını dile getirirken, şiir yazma sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Ünlü yönetmen Ahmet Uluçay’a atıfta bulunarak, "Aynı duyguyu taşımamız çok normal çünkü biz Ahmet Uluçay’ın hemşehrisi ve torunlarıyız" dedi.

Kaymakam Hayrettin Baskın ise yaptığı konuşmada, şiir yazmanın önemine vurgu yaparak, gençlerin Türk ve dünya klasiklerini okuyarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Zülal Kazak’ın bu başarısı, hem okulunu hem de ilçesini gururlandırdı. Genç yeteneğin gelecekte daha nice başarılara imza atması bekleniyor.