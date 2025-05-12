Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği "Deniz Taşıtları" konulu resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Bodrum denizcilik tarihine ışık tutan 3 ana koleksiyonun bulunduğu, müzeyi etkin bir öğrenme alanı olarak görerek hafta sonu atölyeleri, projeler ve müze gezileri ile her yaştan öğrenciyi destekleyen Bodrum Deniz Müzesi, bu yıl "Deniz Taşıtları" konusu ile resim yarışmasının şartnamesini ve ödüllerini açıkladı. Yarışmasının konusu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürbüz Beydiz tarafından oluşturuldu. Öğrencileri araştırmaya ve öğrenmeye teşvik ederek geçmişten geleceğe uzanan deniz taşıtlarının sanatsal bir bakışla ele alınması amaçlandı.

Başarı ödüllerini kazananlar, ilçedeki bir alış veriş merkezinde gerçekleşen törende ödüllerini alırken yarışmaya özel sergi açılışı da gerçekleştirildi.