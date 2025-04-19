Kocaeli’de çocuklar rengarenk kağıtlar, çıtalar ve iplerle kendi uçurtmalarını tasarlayarak gökyüzüne saldı. Uçurulan her uçurtma, bir hayalin kanatlanışı olarak gökyüzünü renklendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan şenlikleri, İzmit Milli İrade Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oluyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında, 5 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve aileleri doyasıya eğleniyor. KO-MEK tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan uçurtma atölyesi alanında da çocuklar; rengârenk kâğıtlar, çıtalar ve iplerle kendi uçurtmalarını tasarlıyor. Kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne salan çocuklar, hem üretmenin hem de başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Uçurtma atölyesi sadece çocuklara değil, ailelere de ortak bir keyif sunuyor. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte çalışarak hem kaliteli zaman geçiriyor hem de çocukluk hatıralarını tazeliyor. Etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini gökyüzüne taşıyor. KO-MEK’in uçurtma atölyesinde her uçurtma, bir hayalin kanatlanışı olarak gökyüzünü renklendiriyor.