Renault, Türkiye’de ilklerden birini gerçekleştirerek TikTok’ta Renault Driving Academy’i kuruyor. Elektrikli ve hibrit otomobillerle ilgili detayların en ince ayrıntılarına kadar aktarılabilmesi için gerçekleştirilen Driving Academy projesi, özellikle Y ve Z kuşağını hedefliyor.

Renault, çağın teknolojisi olan elektrikli ve hibrit otomobillerin yeni nesiller tarafından en ince ayrıntılarına kadar öğrenilebilmesi için Renault Driving Academy’i kuruyor. Elektrikli ve hibrit otomobiller, son yıllarda özellikle Y ve Z kuşağı tarafından yakından takip edilen ve tercih edilen modeller olarak ön plana çıkmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre marka, son dönemde elektrifikasyona verdiği önem ile dikkat çeken başlıca otomotiv markaları arasında yer alıyor. Zoe ve ardından Megane E-Tech gibi modelleriyle elektrifikasyon sürecine güçlü bir adım atan marka; Renault 5 ve Renault 4 modelleriyle de bu sürece hız kesmeden devam ediyor. Yeni retro elektrikli modelleri ile özellikle genç hedef kitleye hitap etmeyi amaçlayan marka, bu kapsamda projeyi hayata geçirerek genç kullanıcıların dikkatini kendisine çekmeyi hedefliyor.

Markanın ilgi çeken yüzde 100 elektrikli retro modeli Renault 5’in 2025 yılında Türkiye’ye geleceği haberiyle birlikte genç otomobil kullanıcıları, dikkatlerini bu farklı modelin üzerine yoğunlaştırdı. Merakla beklenen bu yeni elektrikli ve hibrit modellerle birlikte marka, yeni hedef kitlesine elektrikli otomobillerle ilgili merak ettikleri her detayı aktarmayı amaçladığı Renault Driving Academy projesini hayata geçiriyor. Ünlü otomobil gazetecisi Doğan Kabak başkanlığında TikTok üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerle, elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi ve detayı öğrenmeleri için çalışılacak. Elektrikli otomobillerin çevreci ve sürdürülebilir özellikleri, kullanım kolaylıkları ve sağladıkları avantajlar gibi birçok konuda verilecek eğitimlerle, kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Doğan Kabak başkanlığında birçok ünlü isimle iş birliği yapılacak

Driving Academy’de Doğan Kabak’a birçok ünlü isim eşlik edecek. Müzik alanında Doğuş Çabakçor, Lifestyle alanında Elvin Levinler, oyun alanında PQueen, Teknoloji alanında Mert Bayantemur ve güzellik alanında ise Merve Özkaynak markanın elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini içeren E-Tech teknolojisini deneyimleyecek. Böylece Renault Driving Academy, birçok kullanıcıya erişerek elektrikli ve hibrit otomobilleri geniş bir kullanıcı ağına verimli ve efektif şekilde tanıtılmasını sağlayacak.