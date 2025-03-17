1980’lerin Renault 5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin modern ve elektrikli versiyonu olan Renault 5 Turbo 3E, 2027 yılının ilk yarısında yollara çıkacak.

1980’lerin Renault 5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin modern ve elektrikli versiyonu olan Renault 5 Turbo 3E, 2027 yılının ilk yarısında yollara çıkacak. Model, sadece 1.980 adet üretilecek ve bunların her biri özel olarak numaralandırılacak.

Teknik özellikler

Renault 5 Turbo 3E, 540 HP güç üreten arkadan itişli çift motorlu bir elektrikli aktarma sistemine sahip. 0-100 km/s hızlanması 3,5 saniyenin altında, maksimum hızı ise 270 km/s. 4.800 Nm torka sahip olan model, 800V mimarisi sayesinde 350 kW DC hızlı şarj desteği ile bataryası sadece 15 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e dolabiliyor. 70 kWsa bataryası ile 400 km’nin üzerinde bir menzili (WLTP onay aşamasında) bulunan model, karbon üst gövdesi ile yaklaşık 1.450 kg ağırlığa sahip.

Modelin; arkadan itişli, iki bağımsız elektrik motoru, geliştirilmiş drift destek sistemi ve ralli tarzı dikey el freni bulunuyor. Renault 5 Turbo 3E’nin üretiminde; A110 E-ternity, A290 ve A390 ile elektrikli spor otomobiller konusunda uzmanlaşan Alpine mühendisleri, performansa yönelik süreçleri bizzat ele aldılar.

Renault 5 Turbo 3E’nin tasarımı, orijinal R5 Turbo’nun ikonik hatlarını modern aerodinamik unsurlarla harmanlıyor. Kaput üzerindeki hava girişleri, aerodinamik verimliliği artırıyor. Önde ve arkada LED ışık imzaları, klasik R5 Turbo’nun modern bir yorumunu sunuyor. Genişletilmiş çamurluklar, büyük arka spoyler ve sportif difüzör, modelin agresif karakterini vurguluyor. Özel tasarlanmış 20 inç jantlar, üstün yol tutuşu ve performans sağlıyor.

Renault 5 Turbo 3E, sürücü odaklı, sportif ve bağlantılı bir iç mekanla öne çıkıyor. 10,1" dijital gösterge paneli ve 10,25" OpenR dokunmatik ekran, navigasyon, sürüş modları ve eğlence sistemlerini bir arada sunuyor. Google entegre OpenR Link sistemi, sürekli güncellenen harita ve bağlantı hizmetleriyle geliyor. Karbon bileşenler, premium Alcantara döşemeler ve altı noktalı emniyet kemerleri yarış otomobili ruhuna uygun sportif bir yaklaşım ortaya koyuyor. MULTI-SENSE üzerinden Kar, Normal, Spor ve drift-yardım işlevini de içeren Yarış olmak üzere dört sürüş modu bulunuyor.

Renault 5 Turbo 3E, geniş kişiselleştirme seçenekleriyle her kullanıcının kendi tarzını yansıtmasına olanak tanıyor. Renault 5 Turbo 3E, seri üretim modellerdeki "Rouge Grenade" rengi veya "Tour de Corse 1982" ralli modelinin sarı, beyaz ve siyah yarış renkleri gibi Renault 5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin tarihi tasarımını hatırlatan farklı dış ve iç renk seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca kullanıcılar koltuk döşemelerinden iç konsola kadar geniş bir kişiselleştirme imkânı ile kendi özel Renault 5 Turbo 3E’lerini tasarlayabilecek.

Sınırlı üretim

Renault 5 Turbo 3E, sadece 1.980 adet üretilecek ve her bir otomobil, üretimine özel numaralandırılacak. Bu sayı, orijinal Renault 5 Turbo’nun piyasaya çıktığı yıl olan 1980’e gönderme yapıyor. Model; Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda satışa sunulacak.