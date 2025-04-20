Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaret etti.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette iki kurum arasında yürütülebilecek işbirlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.