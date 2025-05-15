Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seralarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü’nde eğitim veren Tarım Lisesi bünyesindeki seraları ziyaret etti. Rektör Yılmaz’a Rektör yardımcısı, genel sekreter, lise yönetimi ve öğretmenler eşlik etti. Seraları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerle de yakından ilgilendi. Okulun sunduğu imkânların oldukça güçlü olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin bu fırsatlara sahip oldukları için çok şanslı olduklarını vurguladı. Ziyaretin sonunda okul yönetimi ve öğretmenleriyle de görüşen Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek eğitim ve üretim faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi.