Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortaklığında Bakü’de kurulan Türkiye Azerbaycan Üniversitesini ziyaret etti.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev’i makamında gerçekleşen ziyarette iki yükseköğretim kurumu arasında eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetler alanında geliştirilecek iş birlikleri ve ortak projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Türkiye Azerbaycan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşir ve Üniversitemiz Kazak Kültürü ve Eğitimi Müdürü Prof. Dr. Murat Barut da yer aldı.

“İki Devlet, Tek Millet Anlayışıyla Bağlarımızı Daha da Güçlendireceğiz”

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak büyük emeklerle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesiyle iki devlet, tek millet anlayışı çerçevesinde bağlarımızı daha da güçlendireceğimizi belirtti.

İki ülkenin kıymetli devlet başkanlarının ortak kararıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin bir nişanesi olduğunu kaydeden Rektör Uslu, “Türkiye ve Azerbaycan, yalnızca ortak tarihe ve kültüre değil, aynı zamanda müşterek hedeflere sahip olan ve bu doğrultuda çalışan iki güçlü kardeş ülkedir. Bu temelde üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini daha da artırarak bilimsel ve akademik anlamda çok önemli projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretimiz, İnşallah iki ülkenin ve Türk Dünyası’nın yükseköğretim alanındaki bağlarını daha da güçlendirecek yeni adımlara vesile olacaktır.” diye konuştu.

Ziyaretin ortak bilimsel faaliyetler ile öğrenci ve personel değişimleri gibi alanlardaki iş birliklerine de zemin hazırlayacağını belirten Rektör Uslu, üniversitenin uluslararası çalışmalarının kararlılıkla süreceğine vurgu yaparak son verdi.