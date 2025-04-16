Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, Biyoloji Bölümü akademisyenleri, Biyoloji ve Çevre Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Arş. Gör. Halil İbrahim Türkoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında açılan stantları tek tek ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bazı endemik biyolojik materyalleri inceledi. Ardından Biyoloji ve Çevre Kulübü öğrencileri ve akademisyenlerle bir süre sohbet eden Rektör Levent, 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü kutladı.