Samsun’un İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Samsun BİLSEM Havacılık, Uzay ve Doğa Bilimleri Merkezi Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Başkan İhsan Kurnaz, "Türkiye’de örnek teşkil edecek bir bilim ve eğitim merkezini ilçemize kazandırıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik’in katılımıyla, İlkadım Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokol kapsamında; İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’nde yer alan eski okul binası, yeniden işlevlendirilerek yaşayan bir bilim merkezine dönüştürülecek. Proje tamamlandığında kamp etkinlikleri, havacılık ve uzay gözlemleri, doğa bilimleri atölyeleri ve spor faaliyetlerinin yürütüleceği Türkiye’nin ilk kapsamlı uygulamalı eğitim merkezi hayata geçirilmiş olacak. Bu merkezde, çocuklar ve gençler bilimsel farkındalıkla tanışacak, uzay ve doğa bilimleri alanlarına yönlendirilecek. İlkadım Belediyesi, merkezin fiziki altyapısı ve dönüşüm süreci için tüm teknik ve lojistik desteği sağlayacak.

"Eğitim için İlkadım her zaman ilk sırada olacak"

Protokol töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, eğitime olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Eğitim için İlkadım her zaman ilk sırada olacak. Eğitimi önceleyen bir anlayışla, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimini destekleyen her projeye öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’de örnek teşkil edecek bir bilim ve eğitim merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Geçmişte okul olarak hizmet veren binamızı, geleceği şekillendirecek bir vizyonla yeniden hayata döndürüyoruz. Bu sadece fiziki bir dönüşüm değil, çocuklarımızın hayallerine uzanan yepyeni bir yolun da başlangıcıdır" diye konuştu.