Karabük Üniversitesi öğretim elemanları, akademik alanda başarı yakalamaya devam ediyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Fatih Kırışık anatomi alanının Türkiye Birincisi ile En İyi Tez Ödüllü Akademisyen’e ödül verdi.

YÖKSİS 2025 verilerine göre Anatomi alanında Türkiye birincisi olan Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin ve Ankara Üniversitesinde hazırladığı doktora teziyle "En İyi Doktora Tezi Performans Ödülü"ne layık görülen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Gör. Emre Söylemez’e Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Sağlık bilimleri alanındaki akademik katkıları ve bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Öğr. Gör. Emre Söylemez, doktora tezinde sergilediği yenilikçi yaklaşımlar sayesinde değerlendirme kurulundan tam not alarak önemli bir başarıya imza attı.

Diğer bir büyük başarı da Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin’den geldi. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) tarafından açıklanan Anatomi Anabilim Dalı akademik performans sıralamasında 2023 yılında 18. sırada yer alan Seçgin, 2024 yılında 3. sıraya yükseldi. 2025 yılının ilk üç ayında kabul edilen ve yayımlanan bilimsel makaleler üzerinden yapılan puanlamada ise 390 puanla Türkiye birinciliğini elde etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlere başarı belgelerini takdim ederken, "Karabük Üniversitesini başarıyla temsil eden değerli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarılar, akademik mükemmeliyetin ve disiplinli çalışmanın ürünüdür. Üniversite olarak, her zaman bilimsel başarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.