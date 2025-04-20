Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik alanda elde ettikleri başarılarla üniversiteye gurur yaşatan öğretim elemanlarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.

YÖKSİS 2025 verilerine göre Anatomi alanında Türkiye birincisi olan Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin ile Ankara Üniversitesi’nde hazırladığı doktora teziyle "En İyi Doktora Tezi Performans Ödülü"ne layık görülen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Gör. Emre Söylemez, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından başarı belgesiyle onurlandırıldı.

Sağlık bilimleri alanında gerçekleştirdiği akademik katkılar ve bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Öğr. Gör. Emre Söylemez, doktora tezinde ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşımlar sayesinde değerlendirme kurulundan tam not alarak önemli bir başarıya imza attı.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin ise YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) tarafından açıklanan Anatomi Anabilim Dalı akademik performans sıralamasında 2023 yılında 18. sırada yer alırken, 2024 yılında 3. sıraya yükseldi. 2025 yılının ilk üç ayında kabul edilen ve yayımlanan bilimsel makaleler üzerinden yapılan puanlamada ise 390 puanla Türkiye birinciliğini elde etti.

Bu iki önemli başarı, Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Üniversitesini başarıyla temsil eden değerli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarılar, akademik mükemmeliyetin ve disiplinli çalışmanın ürünüdür. Üniversite olarak, her zaman bilimsel başarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.