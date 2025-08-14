Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Tercihler Bize Emanet" programında üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

TÜGVA Genel Merkez binasında gerçekleştirilen lansman etkinliğine katılan Kırışık, program kapsamında düzenlenen söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gri Koç olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu ile eğitimci Yavuz Yiğit de yer aldı.

Bölüm tercihinde en önemli kriterin öğrencinin kişisel ilgi ve hayalleri olduğunu vurgulayan Kırışık, "Yalnızca popüler ya da kazancı yüksek görülen alanlar her zaman başarı getirmez. Severek yapılan ve ilgi duyulan meslekler uzun vadede daha tatmin edici sonuçlar sunar." dedi.

KBÜ’nün sosyal bilimlerden mühendislik ve sağlık alanlarına uzanan geniş akademik yelpazeye sahip olduğunu belirten Kırışık, "Göreve başladığımızda her alanda iddialı olma hedefi koyduk. Bugün 102 TEKNOFEST takımıyla Türkiye çapında önemli dereceler elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitiminin yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda kültürel bir gelişim süreci sunduğunu söyleyen Kırışık, "Kampüs hayatı vizyon kazandırır, iletişim becerilerini geliştirir ve problem çözme yeteneği kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Arapça hazırlık programına da değinen Kırışık, KBÜ’nün Türkiye’nin en iyi Arapça eğitimini sunma hedefiyle yola çıktığını ve öğrencilerin bir yıl içerisinde güçlü bir dil eğitimi aldığını aktardı.

Konuşmasında bu yıl ikincisi düzenlenecek Sosyalfest projesine de değinen Kırışık, sosyal ve sağlık alanlarında üretilen yenilikçi fikirlerin desteklendiğini, toplam 6 milyon lira ödüllü 30 farklı yarışmanın başvurularının devam ettiğini kaydetti.