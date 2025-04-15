Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan MSKÜ Kadın Okçuluk Takımı’nı makamında kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, şampiyon takım sporcuları Hazal Burun, Ceyda Kömür, Gülçin Balık, Meltem Yaka ve Songül Lök kupa ve madalyalarıyla birlikte hazır bulundu. Sporculara, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ile takım antrenörü Arş. Gör. Kaan Salman da eşlik etti.

Samsun’da düzenlenen ve 21 üniversiteden 185 sporcunun katıldığı şampiyonada, MSKÜ sporcuları hem takım hem de bireysel kategorilerde üstün performans sergiledi. Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi’nde mücadele eden takım, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sürecine dair deneyimlerini paylaşan öğrenciler, turnuva boyunca yaşadıkları heyecanı ve elde ettikleri başarıyı aktardı.

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ise üniversiteyi gururla temsil eden sporcuları tebrik ederek, azim ve emekleriyle elde ettikleri bu başarının örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.