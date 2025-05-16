Anadolu Üniversitesi’nde açılışı gerçekleşen Aile Sempozyumu’nda konuşurken duygulanan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, hiçbir resmi geliri ve eğitimi olmayan anne babasının ülkeye 4 tanesi akademisyen, 3 tanesi profesör olan evlat yetiştirmesinin takdire şayan olduğunu belirtti. Aile kavramının önemine dikkat çeken Adıgüzel, "Annemi, babamı burada saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum" dedi.

Aile Yılı kapsamında düzenlenen Aile Sempozyumu’nun açılışı, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumda Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılış konuşması yaptı. Konuşmasında ailesinden bahsederken gözleri dolan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasının hiçbir eğitim almadığı halde 9 çocuğunu da okuttuğunu anlatan Adıgüzel, "9 çocuklu ailenin en küçüğüyüm ben. Zor konuya geçtik, konuşmakta güçlük çekeceğim. Yani okumamış, eğitim almamış bir ailenin 9’uncu çocuğuyum. Ancak benim ailem çocuklarının hepsini okuttu, ki ailenin en küçüğü ben ve ben de 50 küsür yaşımda olduğuma göre. Ailenin en büyüğü ablamdır, ablam dahi üniversite mezunudur. 2 kız kardeşim, 2 ablam var daha doğrusu, ikisi de üniversite mezunudur. Yani şöyle söyleyeyim, 9 kardeşin tamamı üniversite okumuştur. 4 tanesi akademisyendir, 3 tanesi profesördür. Yani hiçbir eğitimi olmayan anne babanın akademiye, ülkeye 9 tane evlat yetiştirmesi takdire şayan. Kendi annemi babamı burada saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Tabii duygulanmadan konuşmak benim için zor. Bunları konuşurken gerçekten güçlük çekiyorum. Zor dediğim de o aslında. Bu anlamda konuşmak zor. Hiç eğitimi olmayan bir anne baba 9 çocuğunu nasıl okutur? Hiçbir geliri olmayan, hiçbir resmi geliri olmayan bir aile 9 çocuğun tamamını nasıl üniversite mezunu yapabilir? Bugün burada akademik durumları tartışacağız" dedi.

"Bu ülkenin evlatları, gençleri için de ’Ne yapabilirizi’ düşünmek istiyorum"

Prof. Dr. Adıgüzel, "Burada konuşurken bir Anadolu Üniversitesi Rektörü olmamın dışında aynı zamanda bir baba olarak konuşuyorum. Kendi evlatlarıma bakarken aynı zamanda ülkenin evlatlarını da görüyorum. Kendi evlatlarım için ’Ne yapabilirim?’ diye düşünürken, bu ülkenin evlatları, çocukları, gençleri için de ’Ne yapabilirizi’ düşünmek istiyorum. Aramızda 50-60 yaşlarında insanlar olabilir, anne babaları yaşıyorsa onlar hala annelerinin babalarının evlatlarıdır. 60 yaşınıza da gelseniz o anne size ’Oğlum üşütme’, ’Kızım üstünü giyin, rüzgarlı hava önünü kapat’ demeye devam eder. Siz torun sahibi olsanız dahi, anne babanız yaşadığı sürece siz onların evladı olmaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

"Bu gelecek güvencenin çalışmasıdır"

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Adıgüzel’e duygu dolu konuşmasından ötürü teşekkür ederek, "Şu bir gerçek, refah göstergesidir öncelikle; zengin insanlar çocuk yapmaz. Sayın rektörüm 9 çocuk büyük bir güçtü anneniz ve babanız için. Ve öyle bir güçtü ki, sizler geleceğin yatırımı olarak görüldünüz ve size yapılan her yatırım çok değerliydi onlar için. Ama siz, işte profesör ağabeyiniz var, onun kaç çocuğu var? En fazla 3’tür, 4’e geçemiyoruz 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak. Çok değerli bu sempozyum, önemsiyorum ve sonuçlarını da merakla bekliyorum. Değerli bir konu, bu konu da Aile Yılı ilan edildi. Kolay değildir 1 yılı ilan etmek, öylesine yapılan bir şey değildir. Bu bir siyasi politika da değildir arkadaşlar. Bu gelecek güvencenin çalışmasıdır" dedi.

Sempozyumun birinci oturumu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sutay Yavuz’un "Türkiye’de Demografik Dönüşüm ve Aile; Mevcut Durum ve Gelecek", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Canatan’ın "Ailenin Yaşlılık Halleri", İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak’ın "Aileyi Etkileyen Yeni Dinamikler", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burcu Uğur’un "Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Modelleri" konulu sunumları ile devam etti.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Yaprak Civelek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sempozyumun ikinci oturumunda ise Polis Akademisi’nden Prof. Dr. Seda Öz Yıldız tarafından "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikalarının Analizi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Doç. Dr. Olgun Gündüz tarafından "Dijital Çağda Sosyal Bağlar ve Ailenin Gücü", Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Güloğlu tarafından "Uzlaşımsal Bağlanma: Aile İlişkilerine Yönelik Yeni Bir Terim Önerisi", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yılmaz tarafından "Aile Yaşam Kalitesini Şekillendiren Sosyo- Ekonomik Dinamikler" konu başlıklarında sunumlar yapılacağı öğrenildi.