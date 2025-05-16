Trendyol, "Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da" projesiyle Anadolu’nun zengin tarihinden ilham alan, müze mağazalarına ait özgün tasarımları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

18-24 Mayıs Müzeler Haftası, geçmişin izlerini bugüne taşıyan müzelerin değerini hatırlatmak, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dair farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Trendyol, hayata geçirdiği "Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da" projesiyle onlarca müzenin Anadolu’nun zengin tarihinden ilham alan ürünlerini tek platformda sergileyerek, kültürel değerlerin korunmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dört bir yanındaki 180’i aşkın müze mağazasının ürünlerini dijital vitrine taşıyan e-ticaret platformu, müze mağazacılığının dijitalleşmesine katkı sağlamanın yanında Türkiye’nin kültürel zenginliğini de evlere taşıyor. Sergilenen koleksiyonlarda dekoratif objelerden sanat eseri replikalarına, geleneksel el işçiliğiyle üretilmiş takılardan kitap ve kırtasiye ürünlerine uzanan bin 600’ün üzerinde özgün parça yer alıyor. Proje kapsamında, Topkapı Sarayı, Göbeklitepe, Troya, Zeugma ve Efes gibi müzelerin ürünlerine ek olarak Atatürk Vakfı, Adatepe Zeytinyağı Müzesi, Müzedenal ve Anadolia’nın mağazaları da kullanıcılarla buluşuyor. Trendyol web sitesi ya da mobil uygulamasındaki "Hizmetlerim" bölümünde yer alan Pozitif Etki logosuna tıklanarak "Türkiye’nin Müzeleri Trendyol’da" sayfasına ulaşılıyor, Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelere ait özel koleksiyonlar keşfediliyor.