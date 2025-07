Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, mezunu olduğu Karakoyunlu ilçesine bağlı Kaçerdoğanşanlı İlkokulu’nu ve ilkokul öğretmenini yıllar sonra yeniden ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Rektör Gürel’e, ilkokul yıllarındaki sınıf arkadaşları Sunay Dönmez ve Kemal Gürel de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle, memleketi Iğdır’a rektör olarak atanan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, yıllardır bağını koparmadığı ilkokul öğretmeni İsmail Aras’ı okuduğu okulda ziyaret etti. Ziyaretin en duygusal anı ise, yıllar önce kendisine okuma-yazmayı öğreten emekli öğretmen İsmail Aras ile sınıf sıralarında yeniden buluşması oldu. Aynı sınıf ortamında, yıllar öncesine uzanan hâtıralar tazelenirken, duygu dolu anlar yaşandı. Rektör Gürel, öğretmenine duyduğu minneti dile getirerek, "Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bu yaşa kadar ben ve hocam hayattayız. 50 küsur yıl önce bu binada hocamın tedrisatından geçen bir Iğdırlı Kaçerdoğanşanlı köylü bir hemşehrinizim. Dolayısıyla huzurlarınızda defaatle her bayramda her seyranda hocamı aradığıma kendisi şahittir. Görebildiğimde ellerinde öpüyorum. Yada telefon ile arayıp bayramını kutlamışımdır. 50 küsur yıldır hocamla temasımız kopmadı. İstanbul’da, Iğdır’da her neredeyse hocamı orada ziyaretine gittim. Dolayısıyla hocam bizim için kıymetlidir. İlkokuldaki o 5 yıl boyunca bizim üzerimizde ben ve bütün sınıf arkadaşlarım üzerindeki emeği yadsınamaz. Eğer bugün belli bir noktaya geldiysek ben ve dönem arkadaşlarım öğretmenimizin sayesindedir. Iğdır’dan biliyorsunuz çok sayıda yetişen büyüğümüz var, valimiz var, doktorlarımız var, hakimlerimiz var, savcılarımız var, profesörlerimiz var. Dolayısıyla bunların hepsinde hocam ve hocamla beraber Iğdır’da görev yapan çok kıymetli hocalarımızın emeği var. Onun için ben sizlerin huzurunda hocama yıllar sonra tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede mutluyum. Onurluyum, heyecanlıyım. Ve şükür içerisindeyim. Gerçekten inanılmaz bir duygu" dedi.

İlkokul öğretmenin elini öpen Rektör Gürel duygularını anlatmanın imkansız olduğunu söyleyerek; " Hani anlatılmaz yaşanır denilen vakalar vardır ya, bu inanın onlardan bir tanesi. Mezun olduğum okul binasının önündeyim. Beni mezun eden ilkokul hocamın kollarına girmiş, onunla yan yana sizinle beraberiz. Bunu tarif etmek inanın mümkün değil" dedi.

İlkokul öğretmeni ile bir anısını da anlatan Rektör Gürel; "Öğretmenimiz bütün öğrencilerini severdi ama biraz çalışkan öğrencileri sanki bir tık daha fazla severdi. Öyle kendi evladı gibi alırdı. Mıncıklardı, kucağına yatırırdı, gıdıklardı, severdi. Yanağımızı mıncıklardı. Yine bir gün böyle bir ana denk geldi. Ben de tabii çocuk hali. Biraz şımardım galiba. Elimde bir kalem vardı. Başladım hocamın pantolonunu karalamaya. Pantolon da beyaz. Şöyle hoca bir baktı ki pantolonun her tarafı sabit kalemle yazılmış. Şöyle bir baktı. Sadece kalemi elimden aldı. Kenara bıraktı ve beni yere bıraktı. Sıraya gitti. Yani bir laf bile söylemedi. Oğlum ne yaptın demedi. Bu kadar beni severdi. Onun için benim hocama bir pantolon borcum var. Daha hala onu ödeyemedim. Onu inşallah bir gün ödeyeceğim" dedi.

İlkokul öğretmeni İsmail Aras ise öğrencisinin bu vefası karşısında çok mutlu olduğunu belirterek; "Öğrencim, Rektör sayın Ekrem Bey’le beraberiz. Bu beni en çok mutlu eden, en çok gururlandıran anlardan bir tanesidir" dedi.