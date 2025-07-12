Aralık Kaymakamı Fatih Gülnar, Dilucu Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında gümrük sahasında incelemelerde bulunan Kaymakam Gülnar, birim amirlerinden gümrük işlemleri, ticaret hacmi, personel durumu ve sınır kapısında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Dilucu Gümrük Kapısı’nın Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Kaymakam Gülnar, görev yapan personele kolaylıklar dileyerek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA