Patnos’ta "Aile Yılı" Kapsamında Personele Aile Eğitimi Semineri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi doğrultusunda, Patnos Gençlik Merkezi’nde önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Aile Eğitimi Semineri, Yurt Müdürlüğü’nde görev yapan psikolog tarafından, Gençlik Merkezi’nde görevli tüm personele verildi.

Seminerde aile içi iletişim, empati, stresle başa çıkma yöntemleri ve çocuk-ergen gelişimi gibi konular ele alındı. Katılımcılar, günlük yaşantılarında karşılaştıkları ailevi sorunlara yönelik bilgi edinme fırsatı buldu.

Program sonrası açıklama yapan Patnos İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Alparslan, "2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi, toplumsal dayanışmanın ve aile yapısının güçlendirilmesi adına çok anlamlı bir adımdır. Bu kapsamda düzenlediğimiz seminerle personelimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik" dedi.

Alparslan, benzer eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirterek katılım gösteren tüm personele teşekkür etti.