Büyükşehir Belediyesinin 'Dosthane' sloganıyla hizmet veren Refakatçi Evi, kent merkezine uzak ilçelerden tedavi için gelen hasta ve yakınlarının Mersin'deki yuvası oldu. 2021'de hizmete açılan Refakatçi Evi, yaklaşık 4 yılda 4 bin 200 hasta ve yakınını ağırladı.

Mersin'de, merkez ilçelerden kamu hastanelerinde tedavi olmak için gelen ve kalacak yeri olmayan hasta ve yakınlarına kucak açarak ev konforunda hizmet veren Refakatçi Evi; konaklama, kahvaltı, yemek, banyo, mutfak, ulaşım gibi temel ihtiyaçları ücretsiz karşılayor. Vatandaşları maddi anlamda sıkıntıdan kurtaran Refakatçi Evi, verilen psikolojik danışmanlık desteğiyle de zorlu tedavi sürecinde manevi anlamda vatandaşların yanında oluyor. Kamu ve üniversite hastanelerinde onkoloji tedavisi gören hasta ve yakınlarının 45 gün, ayakta ve yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının 30 gün süreyle ücretsiz bir şekilde konaklamasına imkan sağlayan Refakatçi Evi'nde, onkoloji hastalarının değişen tedavi süresi dolayısıyla konaklama için ek süre de tanınıyor. Eğer misafir 18 yaşın üzerindeyse bir refakatçi, 18 yaşın altındaysa 2 refakatçi eşlik edebiliyor. Konaklayacak misafirlerin Türk vatandaşı olması şartı aranıyor.



"4 bin 200'den fazla misafirimize hizmet verdik"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Refakatçi Evi birim sorumlusu Dila Yumuşak, 18 Ocak 2021'de hizmete başlayan Refakatçi Evi'nde açıldığı günden bu yana misafir ettikleri vatandaş sayısını hakkında bilgi verdi. İlk yıl 500 misafir ağırladıklarını dile getiren Yumuşak, "Bu sayı her geçen yıl arttı. 2024'de 1500'den fazla misafirimize, toplamda da 4 bin 200'den fazla misafirimize hizmet verdik" dedi. Refakatçi Evi'nde konaklayabilmek için gerekli şartlar hakkında bilgi veren Yumuşak, "Burada sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik sosyal destek hizmeti ve otelle hastane arasında servis hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda mutfağımız var, misafirlerimiz istedikleri zaman yemek yapabiliyorlar. Zaten normal bir otel odası standardında; içerisinde buzdolabı, kliması, ısıtması mevcut olan her misafirimize kendine ait bir oda sunuyoruz" diye konuştu.



"Sıcak ve rahat bir aile ortamı sunuyoruz"

Misafir ettikleri vatandaşların son derece memnun olduğunu kaydeden Yumuşak, "Burada sıcak ve rahat bir aile ortamı sunuyoruz. İhtiyaç duyan misafirlere psikolojik destek de sunuyoruz. Hastaların zorlu tedavi sürecinde yanlarında oluyoruz. Refakatçi Evi, aynı zamanda vatandaşların sosyalleştiği bir ortam haline de geldi. Misafirlerimiz burada arkadaş oluyorlar. Buradan ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ediyorlar" dedi.



"Kendi evimiz gibi rahat kalıyoruz"

Bozyazı'da yaşayan Fazlı Özaydın, kanser hastası eşi Emine Özaydın ile Refakatçi Evi'nde kalıyor. Refakatçi Evi'nin kendileri için bulunmaz bir nimet olduğunu dile getiren Özaydın, "2,5 yıldır tedavi için sürekli gidip geliyoruz. Her geldiğimizde Refakatçi Evi'nde kalıyoruz. Önceden burayı bilmiyorduk. Üniversitenin orada bir odada kalıyorduk. Sonra buraya geçtik, rahat ettik. Geçen sene 45 gün kaldık. Bir otel veya ev kiralasak bize pahalıya patlardı. Burada hiçbir şey vermeden kendi evimiz gibi rahat kalıyoruz" diye konuştu.

Kanser tedavisi gören Emine Özaydın da tedavi süresi boyunca Refakatçi Evi'nin kendileri her türlü imkanı sunduğunu belirterek, "Kendimizi burada çok rahat hissediyoruz. Maddi açıdan bize buranın çok faydası oldu. Ücretsiz olduğu için tedavime aksatmadan geliyorum" dedi.

Kanser hastası 75 yaşındaki annesi Ayşe Kurt ile Refakatçi Evi'nde kalan Silifkeli Ali Kurt ise "Refakatçi Evi olmasaydı, evimize gidip gelmek zorundaydık. Gidip gelmek bizi yorardı. Belki de hastamızın durumu kötüleşirdi" diye konuştu.