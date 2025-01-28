realme, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip akıllı telefon modeli GT 7 Pro’yu tanıttı. Qualcomm’un en güçlü yonga setiyle donatılan cihaz, yüksek işlem kapasitesi, yapay zekâ destekli kamera sistemleri ve enerji verimli ekran teknolojisiyle öne çıkıyor.

realme, 26 Kasım 2024 tarihinde global lansmanı yapılan ve Türkiye’de Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip ilk akıllı telefon modeli olduğu belirtilen GT 7 Pro’yu satışa sundu. Cihaz, AI Ultra Net Anlık Kamera teknolojisiyle saniyede 30 kareye kadar keskin ve net çekimler sunarken, Sony Üçlü Pro Kamera Sistemi ile profesyonel düzeyde fotoğrafçılık imkânı sağlıyor. Su altı fotoğrafçılığı için geliştirilen Su Altı Fotoğraf Modu ve IP69 sertifikası ile 2 metreye kadar net çekim imkânı sunuyor. Eco OLED Plus Ekran, yüksek renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlarken, yapay zekâ destekli Snapdragon 8 Elite işlemci, cihazın tüm performansını önemli bir noktaya taşıyor.

Yapay zekâ destekli ultra net kamera deneyimi

GT 7 Pro, saniyede 30 kareye kadar çekim yapabilen AI Ultra Net Anlık Kamera teknolojisiyle hızlı ve hareketli sahneleri net bir şekilde kaydedebiliyor. AI Anlık Mod, çekilen yüzlerce kareyi saniyeler içinde analiz ederek en net görüntüyü otomatik olarak belirliyor. Hareketli anların detay kaybı olmadan yakalanmasını sağlayan bu teknoloji, spor karşılaşmaları, çocukların oyun anları ve evcil hayvanların hareketli sahneleri gibi dinamik durumlarda etkili sonuçlar veriyor.

Sony Üçlü Pro Kamera

Cihazın sahip olduğu Sony IMX882 periskop telefoto lens, uzaktaki nesneleri bile yüksek netlikte görüntüleyerek fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. 3X Optik Zoom ve AI destekli ultra net kamerası sayesinde uzak plan çekimler bile net ve keskin detaylarla yakalanabiliyor.

Su altında net çekim

realme GT 7 Pro, Su Altı Fotoğraf Modu ile mobil fotoğrafçılığı su altına taşıyor. IP69 sertifikası sayesinde cihaz, 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Ultrasonik parmak izi teknolojisi, su altındayken bile cihazın kontrolünü mümkün kılıyor. Otomatik ışık ve netlik optimizasyonu sayesinde kullanıcılar, su altı dünyasını tüm detaylarıyla görüntüleyebiliyor.

Eco OLED Plus Ekran

Eco OLED Plus Ekran, renk doğruluğu ve enerji tasarrufu özellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek parlaklık ve derin siyah tonları, her ortamda net ve canlı bir görüntü sağlarken, enerji verimliliği sayesinde pil ömrü önemli ölçüde uzuyor. Özellikle açık havada ve yüksek ışık altında bile ekran görünürlüğü korunarak uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunun önüne geçiliyor.