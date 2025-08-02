Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Güzelyurt Mahallesi Ali Rıza Güneş Parkı’nda çocuklara dondurma ve limonata ikramında bulundu. Kavurucu sıcakların en üst seviyede yaşandığı Nevşehir’de Belediye Başkan Arı, çocuklara elleriyle dondurma ikramında bulunarak mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oldu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Ali Rıza Güneş Parkı’nda düzenlenen dondurma ve limonata etkinliğinde Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarımızla ve çocuklarla bol bol sohbet etti. Minikler ve aileleri, dondurma ve limonata ikramı için Başkan Arı’ya teşekkür ederken ikramlar sonrası Arı, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı "Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı şehrimizde çocuklarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve sohbet etmek istedik. Miniklerimize ve ailelerimize afiyet olsun. Bütün amacımız çocukların doyasıya eğlenip mutlu olmaları. Dondurma ve limonata ikramını da özellikle bu parkımızda böyle güzel bir ortamda yapmak istedik.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılına pozitif ve güzel bir enerjiyle hazırlanmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün mahalleler de bulunan yavrularımıza güzel bir anı bırakmak için dondurma ve limonata ikramları yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Şehrimizin bütün mahallelerinde sosyal belediyecilik anlayışıyla organizasyonlar ve etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dondurma ve limonata ikramı için Ali Rıza Güneş parkına gelen ve ikramlardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Nevşehirli aileler ve çocuklar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.