Kepez Belediyesi, Ramazan ayının ilk teravih namazı olan 28 Şubat Cuma akşamı ilçede 5 farklı noktada vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kepez Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazında ilçede 5 farklı noktada vatandaşlara lokma ikram etti. İlk teravih namazı sonrası Çelebi Sultan Mehmet Camii, Barınaklar Camii, Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii ve Hacı Ali Uyaroğlu Camii’nde gerçekleştirilen lokma ikramı cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ramazan’ın ilk günü ise Mazıdağı Hacı Uyaroğlu Cami, Ahatlı Fatih Cami, Hz. Ömer Cami, A. Düden Cami ve A. Kocazeytin Cami’nde damaklar tatlandı. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen ikram, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatmak adına 68 mahallede her gün farklı 5 noktada lokma dağıtımına devam edeceklerini belirtti.