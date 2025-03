Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımları, iftar yemekleri ve çeşitli desteklerle dayanışmayı güçlendiriyor. Ramazan ayı boyunca Burhaniyeliler, Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde her akşam 1000 kişilik iftar sofralarında buluşuyor.

Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin destekleri ile her akşam hazırlanan iftar sofralarında Burhaniyeliler buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyor. Ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde her akşam yaklaşık bin kişiye iftar yemeği veriliyor. Ayrıca belediye hizmet binası önünden her gün Ramazan ayı boyunca ücretsiz otobüs ile ulaşım sağlanarak vatandaşların Ahmet Akın Kültür Merkezi’ne ulaşımı sağlanacak. Burhaniye Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan ve uygun fiyatla güvenilir yemek imkanı sunan Kent Lokantası’nda Ramazan ayı boyunca, öğle yemeğinin yanı sıra iftar vakitlerinde de yemek çıkacak. Aynı zamanda askıda yemek uygulamasının da olduğu Kent Lokantası’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri bir elin verdiğini diğer el görmeden buluşarak paylaşmanın bereketini yaşayacak. Burhaniyeliler, birlik ve beraberlik içinde iftar sofralarında bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu belirten Başkan Deveciler, "Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek gıda yardımı kolileri, gerek imsakiye dağıtımlarımız gerekse de ibadethanelerimizin düzenli temizlikleri ile Ramazan’ı ilçemize yakışır şekilde yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı geliştirerek sürdürmek yönetim anlayışımızın temelinde. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.