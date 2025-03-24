Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı münasebetiyle yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından camiler, vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak temizleniyor. İlçedeki tüm camilerde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları, teravih namazları sonrasında titizlikle uygulanarak halk sağlığını korumayı hedefliyor. Yetkililer, bu tür önlemlerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için gereken tüm hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

Yetkilileri, halktan gelen olumlu geri dönüşlerin çalışmalarına güç kattığını ifade etti.