Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Projesi’nin en önemli ayağı olan Silvan Sulama Tüneli’nin kazı çalışmalarına bugün başlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Silvan Projesi ile toprak canlanıyor, bölge kalkınıyor" ifadesini kullandı. Sulama tünelinin 255 milyar lira maliyetle Türkiye Yüzyılı’na kazandırılacak dev bir proje olduğunu vurgulayan Yumaklı, proje ile 305 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Tamamlandığında milli ekonomimize yıllık 30 milyar lira katkı sunacak, Silvan Projesi’nin en önemli ayağı olan Silvan Sulama Tüneli’nin kazı çalışmalarına bugün başlandığını vurgulayan Yumaklı, GAP’ın en önemli projelerinden Silvan Barajı ve Silvan Sulama Tüneli ile bereketli toprakların suyla buluşacağını aktardı.

İçinden denizaltı geçebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı görüntülerde aktarılan bilgilere göre, proje tamamlandığında 330 bin futbol sahası büyüklüğünde alan suya kavuşacak. Tünelden saniyede akacak 212 metreküp su ile bir olimpik havuz 12 saniyede doldurulabilecek. 10 metre çapa sahip Silvan Sulama Tüneli’nden TCG Doğanay denizaltısı geçebilecek. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki Silvan Sulama Tüneli’nin bir acundan diğer ucuna 2 saatten fazla uzun sürede yürünebilecek.