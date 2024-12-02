Quick Sigorta, Sivas’ın Koyulhisar Belediyesine destek olmak amacıyla itfaiye aracı bağışında bulundu.

Quick Sigorta, Koyulhisar Belediyesi itfaiyesine destek amaçlı aldığı itfaiye aracını, Ankara’da düzenlediği törenle Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu’ya teslim etti. "Güçlü itfaiye, güçlü yarınlar" sloganıyla gerçekleşen törene Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ekibi ve itfaiye teşkilatı üyeleri katıldı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yaptığı açıklamada, Quick Sigorta’nın toplumsal sorumluluk projelerine verdiği öneme dikkati çekerek, şunlar kaydetti:

“Bugün burada yalnızca itfaiye aracı teslim etmiyoruz. Koyunhisar için modern bir itfaiye binası inşa ediyoruz. Eylül sonu Ekim ayı başında itfaiyecilik haftası ile sigortacılık haftasının kesiştiği noktada Koyunhisar’da modern bir itfaiye istasyonunun temel atma törenini gerçekleştirmiştik. İnşallah sizlerle birlikte Yurdagul Uluçeçen ve Erol Uluçeçen adına bağışladığımız bu itfaiye aracını ve temelini attığımız itfaiye binasının açılış töreninde sayın başkanım Koyunhisar’da Koyunhisar’ın güzellikleri içerisinde ağırlayacaklar ve hep birlikte olacağız.”

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu ise itfaiye aracının bağışlanmasında destek veren Quick Sigorta’ya teşekkür etti.