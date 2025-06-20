Maher Holding’in yenilikçi mobilite markası QCAR Mobilite, Konya’da açılan 2 yeni acente şubesiyle birlikte toplam şube sayısı 28’e çıktı.

Maher Holding’in yenilikçi mobilite markası QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki hızlı büyümesini sürdürüyor. 18 Haziran’da Konya’da açılan 2 yeni acente şubesiyle birlikte toplam şube sayısı 28’e, acente şube sayısı ise 24’e ulaştı. Yeni açılan Konya Meram Şubesi, EFC Sigorta Aracılık Hizmetleri sahibi Alper Çalık tarafından, Selçuklu Şubesi ise ZFB Sigorta sahibi Fuat Kaya tarafından hayata geçirildi. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen’in açılış konuşması ile tören başladı.

"Mobilite ancak sahada büyür"

QCAR’ın sahadaki yaygınlığına dikkati çeken Yaşar, "QCAR Mobilite’nin yaygınlığı her geçen gün artıyor. Yaz boyunca sadece festivallerimizde değil, açılışlarda da sahada olacağız. Mobilite ancak sahada büyür; bu anlayışla Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 2 yeni şubemiz, sadece Konya için değil, tüm ekosistemimiz için önemli birer adım. Hem Quick Finansal ekosistemimize hem iş ortaklarımız Alper Bey ve Fuat Bey’e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Konya’da birçok değerli acentemiz var, onların da bu yeni yapılanmaya güçlü katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Hızlı ve kolay bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz"

Konuşmasında konum seçimlerinin stratejik önemini vurgulayan Sezen, "QCAR olarak şubelerimizi yalnızca haritada birer nokta olarak değil, kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Özellikle yüksek hızlı tren garlarına, havalimanlarına ve şehir içi ulaşımın merkezi noktalarına yakın olmak bizim için çok önemli. ’Ekonomik, pratik, tam senlik’ sloganımızda geçen ’pratik’ tam da buradan geliyor. Her 2 şubemiz de yepyeni araçlarıyla faaliyete başladı. Kullanıcılarımız için konforlu, hızlı ve kolay bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Sadece sigorta değil, mobilite alanında da kaliteli hizmet sunacağız"

QCAR Mobilite iş birliğinden duyduğu heyecanını dile getiren Çalık, "Quick Sigorta ile sigorta tarafında uzun süredir başarılı bir iş birliğimiz vardı. Şimdi buna QCAR Mobilite ile yeni bir boyut eklenmiş oldu. Artık müşterilerimize sadece sigorta değil, mobilite alanında da kaliteli hizmet sunacağız. ’Ekonomik, pratik, tam senlik’ yaklaşımıyla yola devam edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tren garında yepyeni bir başlangıç"

Açılışta duygu ve düşüncelerini paylaşan Kaya, "Yepyeni bir markayla, yepyeni araçlarla ve yeni bir enerjiyle bugün buradayız. Şubemizi tren garı gibi stratejik bir noktada açmış olmak bizim için ayrı bir heyecan kaynağı. Bu iş birliğinin hem müşterilerimize hem de sektöre değer katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni açılışlar yolda

Konya’daki bu 2 açılışın ardından QCAR Mobilite, önümüzdeki süreçte Antalya, Şanlıurfa, İskenderun ve Diyarbakır şubelerinin de açılışını planlıyor. Marka, yılsonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Günlük ve aylık kiralama, sınırsız ikame araç hizmetleri, kullanıcı dostu teknolojik altyapısıyla QCAR Mobilite, Türkiye’nin mobilite haritasını yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Detaylı bilgi ve en yakın QCAR teslim noktaları için ‘qcar.com.tr’ internet adresi ziyaret edilebilir.