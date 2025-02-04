Birbirinden değerli yazarların konferans, söyleşi ve imza günü yapacağı, onlarca yayın evinin ve on binlerce kitabın yer alacağı Pursaklar 3. Kitap Günlerinde kitapseverler, yazarlarla buluşacak.

Kitap okuma oranlarını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla ilçede daha çok okuyan, ufku geniş nesillerin yetişmesini amaçlayan Pursaklar Belediyesi, 3.Kitap Günleri ile kitapseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

‘‘Pursaklar 3.Kitap Günleri, tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek’’

Kitap okuma oranlarını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla daha çok okuyan, ufku geniş nesillerin yetişmesi için kitap günleri gibi organizasyonlara büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kitap günleri 10 gün süreyle devam edecek. Sabah 9’dan akşam 19’a kadar yaşam merkezimizdeki değerli yayınevlerinin kitaplarını, yine yazarlarımızın söyleşi ve imza günlerini takip edebilirler. En ufak bir etkinliği kaçırmamak adına Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İnanıyorum ki Pursaklar 3.Kitap Günleri, tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek’’ dedi.

85 yayınevinin ve 85 yazarın katılım sağlayacağı 7-16 Şubat tarihleri arasında Pursaklar Yaşam Merkezinde düzenlenecek olan Pursaklar 3.Kitap Günlerinde 18 farklı konuşmacı ile imza günleri ve söyleşi programlarının yanı sıra kültürel yayınların ve hazırlık yayınların yer alacağı stantlar yer alacak.