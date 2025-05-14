Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği’nin ortak çalışmasıyla ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Toplumda farkındalık oluşturmak ve şiddetin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara kadına yönelik şiddetin türleri, yasal haklar, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgiler verildi. Emniyet birimleri tarafından yapılan sunumlarda, şiddet mağdurlarının başvurabilecekleri merciler, KADES uygulamasının kullanımı ve destek mekanizmaları da detaylı şekilde anlatıldı.

Seminere kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yetkililer, benzer etkinliklerin ilçede periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı duyarlı olmaya davet etti.