Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu sezon grip aşılarının etkinliğinin yüzde 25-30 civarında olduğunu belirterek, yeni suşların aşıyla iyi eşleşmemesinin yoğun grip vakalarına yol açtığını açıkladı.

Sezon sonu raporlarına göre bu yıl grip aşıları yetişkinlerde hastalığı önlemede yüzde 25 ila yüzde 30 oranında etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya açıklamalarda bulundu. Bu durumun son 20 yıldaki en düşük etkinlik oranlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkaya, erken hakim olan yeni suşun aşının içeriğiyle iyi eşleşmemesinin yoğun grip vakalarına yol açtığını vurguladı.

Yeni suşun A H3N2 tipi olduğunu ve kolay yayıldığını belirten Prof. Dr. Özkaya, 'Her ne kadar grip aşılarının koruyucu etkinliği azalmış olsa da, ciddi hastalık ve ölümleri önlemede aşının önemi sürüyor. Grip aşısı yaptırmak hâlâ değerli' dedi.

Prof. Dr. Özkaya, pandemi sonrası grip aşılarının etkinliğinin genel olarak azaldığını ve düşük aşılama oranlarının da etkili olduğunu belirterek, önümüzdeki mevsim için yeni suşları kapsayan aşıların piyasaya çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.