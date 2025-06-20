Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, "Obezite dünya genelinde bir salgın boyutuna ulaşmıştır. Globosity veya Covibesity yeni pandemidir" dedi.

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, obezite pandemisi ve önlenmesine dair önerilerde bulunmak üzere açıklamalarda bulundu. Şanlıer, obzeitenin dünya genelinde bir salgın boyutuna ulaştığını açıkladı.

Şanlıer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda sağlık kavramında değişiklik olmuş ‘bedenen, ruhen ve aklen sağlıklı olmak’ yerine ‘zayıf ve genç görünme’ çabaları ön plana çıkarak ‘sahte sağlık’ kavramına dönüşmüştür. Obezite dünya genelinde bir salgın boyutuna ulaşmıştır. Globosity veya Covibesity yeni pandemidir. Obezite her yaşta oluşmaktadır. Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde obezite prevalansı artmakta, bu durum sadece yetişkin kadın ve erkekleri değil, çocukları ve gençleri de etkilemektedir. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açan obezite, sadece küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmakla kalmayıp, ülke ekonomilerine olumsuz yönde etki eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır."

Dünya’da, 1990 yılından 2022 yılına kadar yetişkin obezitesinin 2 kattan fazla, ergen obezitesinin ise 4 kat arttığını belirten Şanlıer, "Dünyada her 8 kişiden 1’i obezdir. OECD 2018 raporuna göre Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde obezite prevalansı yüzde 28,8 obezitede Dünya’da 6’ncı sıradayız. Çocuk, adolesanlar ve kadınlarda hızlı artış söz konusudur. Türkiye genelinde obezite, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda artan bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Yeni yayınlanan Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı 2017-2023 Çalışmalarının Karşılaştırılması çalışmasına göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 35,5’i fazla kilolu, yüzde 25,4’ü obezdir. Kadınlarda yüzde 30,8 erkeklerden yüzde 20,2, 1,5 kat daha fazla bulunmuştur" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Mayıs-10 Temmuz arasında 10 milyon vatandaşa ulaşma hedefi ile 81 ilde ’İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’’ kampanyasının başladığını söyleyen Şanlıer, "Fazla kilolu bireyler ‘Sağlıklı Hayat Merkezleri’ ve ‘Aile Sağlığı Merkezlerine’ yönlendirilecek ve Diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacaktır. Çok önemli olup başarıyla yürütüleceğine inandığımız bu kampanya sayesinde obeziteye ilişkin farkındalık oluşturmuştur. Sürdürülebilirliği ve yaygın etkisinin artması adına bu tür kampanyaların devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Diyetisyenler tarafından yapılacak tespit, tedavi ve eğitim faaliyetlerinin etki, sürekli yapılması ve sık sık tekrarlanarak denetlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.