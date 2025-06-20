Şırnak’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 188 bin öğrenci karne aldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 188 bin öğrenci ve 7 bin 973 bin öğretmen için 3 aylık yaz tatili başladı. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi.

Şırnak’ta karne dağıtım programı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu’nda düzenlendi. İlk defa karne alacak olan öğrencilere karneleri Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandaroğlu’nun elinden aldı. Vali Ekici, çocukların karne heyecanına ortak olan velilere karne dağıtım programına geldikleri için teşekkür ederek bir süre sohbet etti. Karne dağıtım töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.