Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan tüm öğrencilere başarılı bir gelecek diledi.KONYA (İGFA) - Bir eğitim-öğretim yılını daha tamamlamış olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugün çocuklarımız, yıl boyunca gösterdiği emeğin, sabrın ve gayretin karşılığı olan karnelerini aldı. Bu süreçte yorulan, çalışan, ter döken her bir evladımız bizim gözümüzde birer başarı hikâyesidir. Karne notları ne olursa olsun asıl önemli olan, öğrenmeye olan merakları, gayretleri ve iyi bir insan olma yolundaki kararlılıklarıdır.Tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Öğrencilerimizi çok daha güzel bir istikbale hazırlayan öğretmenlerimize ve fedakârca destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlere seslenen Başkan Altay, “Unutmayın ki, yaz tatili hem dinlenmek hem de kendinizi keşfetmek için eşsiz bir fırsattır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Genç KOMEK, Lise Medeniyet Akademisi, Bilgehane ve Bilim Merkezimizde her yaştan evladımız için yaz etkinlikleri, ilçelerimizde yaz spor okulları düzenliyoruz. Tatil sürecinde bunlara katılarak eğlenerek öğrenebilir, dinlenirken kendinizi geliştirebilirsiniz. Başta Konya’mız olmak üzere ülkemizin her noktasında karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi kutluyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.