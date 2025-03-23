Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi, bilimsel projelerdeki üstün başarısını sürdürüyor.

Kurum öğretmenlerinden Burcu Atabey Özdemir’in yürütücülüğünü yaptığı "Yer Altından Yer Üstüne Geçmişten Günümüze Zonguldak-2" adlı proje, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen 108 proje arasına girmeye hak kazandı. Başvurusu yapılan 600 proje arasından seçilen çalışma, ilk etabını geçtiğimiz Eylül ayında Zonguldak genelinde öğrenim gören 30 ortaokul öğrencisiyle tamamladı. Projenin ikinci aşamasının, Karabük, Bartın ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerle önümüzdeki Eylül ayında uygulanacağı öğrenildi.

Ayrıca, kurum öğretmenlerinden Mehtap Öz’ün yürütücülüğünü yaptığı "Eğitimin Yeni Pusulası: Yapay Zeka ile Geleceğe Yön Verin" projesi de büyük bir başarıya imza attı. TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında başvuran 250 proje arasından desteklenmesine karar verilen 47 proje arasına girdi. Bu kapsamda, Mayıs ayında 30 öğretmenin alanında uzman akademisyenlerden yapay zeka eğitimi alması planlanıyor.