Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Ramazan ayına özel programlarla devam ediyor. Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un konuşmacı olarak katılacağı "Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür" konulu söyleşi, 17 Mart Pazartesi OSM’de dinleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşilerden dinletilere, sergilerden tiyatro gösterimlerine kadar birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kültür sanat takvimi söyleşi ile devam edecek. Bu çerçevede Prof. Dr. Kenan Gürsoy etkinliklerin konuğu olacak. Prof. Dr. Gürsoy, "Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür" konulu söyleşi programıyla dinleyiciyle buluşacak. 17 Mart Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek program, saat 21.30’da başlayacak.