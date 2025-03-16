Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, son 6 yılda altyapı yatırımlarına 24,6 milyar TL harcadı. ASAT, 3 bin 935 kilometre içme suyu hattı döşerken, yapılan çalışmalarla Antalya’dan Londra’ya kadar uzanan bir hat uzunluğuna ulaşıldı. Hedef ise Antalya’dan Çin’e kadar mesafelik içme suyu hattı inşa etmek.

Antalya’nın 19 ilçesinde kanalizasyona, yağmur suyundan arıtma tesislerine kadar birçok çalışma ve projeyi hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü halkın temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için de aralıksız çalışıyor. 2019 yılından bugüne kadar geçen 6 yıllık sürede ASAT kent genelinde 11 milyar TL’lik içme suyu çalışması yaptı. Bugüne kadar Antalya-Londra arası kadar içme suyu hattı döşeyen ASAT Genel Müdürlüğü, hedef büyüttü. 6 yılda 3 bin 935 kilometre içme suyu hattı döşeyen ASAT, Antalya’dan Çin’e kadar uzanabilecek içme suyu hattı çalışmasını tamamlamak istiyor.

842 kilometre kanalizasyon döşendi

ASAT’ın kentin altyapısına yönelik çalışmaları içme suyu hattı ile de sınırlı değil. ASAT Genel Müdürlüğü kent genelinde kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için de yaklaşık 4 milyar 250 milyon TL yatırım yaptı. Bu kapsamda 842 kilometre kanalizasyon hattı döşenerek altyapı sorunu büyük ölçüde giderildi. ASAT, mevcut 36 atık su arıtma tesisine toplam 5,9 milyar TL yatırım yaparak tesislerin kapasitesini artırdı ve modernizasyonunu sağladı. Türkiye’de bulunan 567 mavi bayraktan 233’ünün Antalya’da yer alması, yapılan yatırımların doğru yolda olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kuraklığa karşı Yeşil Enerji Hamlesi

ASAT, ayrıca enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Korkuteli’nde kurulan GES 1, 2, 3 ve 4 ile kurum binalarına kurulan çatı GES projeleri sayesinde 6,36 MWp kurulu güce ve yıllık 11 milyon kWh üretim kapasitesine ulaşıldı. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerjisine dayalı elektrik GES üretim santralleri ile kurulumlarından itibaren 9 bin ton karbon emisyonu (CO2e) engellenmişine katkı sağladı. Ayrıca elektrik enerjisi tedarik anlaşmaları ile temin edilen Yenilenebilir Enerji Sertifikaları sayesinde 85 bin ton (CO2e) azaltılarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanmış oldu.

SCADA sistemi ile kaçaklar önleniyor

Su kayıplarını önlemek için de çalışmalar sürdüren ASAT, 2024 yılı itibarıyla bin 840 km içme suyu hattını detaylı olarak inceledi ve SCADA sistemiyle arıza ve sızıntılar noktasal olarak tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 milyon 395 bin 400 metreküp içme suyunun israfı önlendi ve su kaynakları koruma altına alındı.