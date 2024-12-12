Balıkesir İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Emre Gördük’ün kaleme aldığı “Engii-Eğil’den Bosna’ya” makalesi Boşnakça yayınlandı

Balıkesir İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yunus Emre Gördük, Dobra Knjiga Yayınevi’nin daveti üzerine Bosna tarihinde önemli bir yeri olan engi/Çengiç Beyleri ile ilgili “engii -Zbornik Radova” adlı kitabın Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Kitapta, Gördük’ün kaleme aldığı Çengiçler’in Anadolu’daki kökenine tarihi belgelerle ışık tutan “Eğil Emirliği’nin Kısa Tarihçesi ve Eğil Emirlerine Ait Şecere Metninin Tercümesi” adlı makalesinin Boşnakça tercümesi “Kratka Historija Emirata Egil I Prijevod Teksta Porodinog Stabla Egilskih Vladara” başlığıyla bölüm olarak yer aldı.

Bosna-Hersek basınında “Araştırma sürecini başlatan metnin yazarı” diye anılan Gördük’ün makalesi, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi’nde yayımlanmıştı.

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yunus Emre Gördük; “Ortaya çıkan bu önemli eserin adeta tetikleyici unsuru olan makalemin Boşnakça tercümesi ‘Kratka Historija Emirata Egil I Prijevod Teksta Porodinog Stabla Egilskih Vladara’ başlığıyla, adı geçen eserde kitap bölümü olarak yer aldı. Eğil Emirlerinin soyundan gelen ve dedeleri Yavuz Sultan Selim tarafından Anadolu’dan, Diyarbakır’ın Eğil bölgesinden Bosna’ya devlet görevlisi olarak gönderilen Çengiçler; pek çok önemli ve üst düzey görevi icra ettikleri, Avrupa’nın içlerinde Osmanlı Devleti adına yüzlerce şehit verdikleri beş asırlık bir serüvenin neticesinde bugün Bosna’nın saygın bir ailesi olarak yaşamlarını sürdürmekte. 8 bölümden oluşan eserin editörlüğü bu ailenin ileri gelenlerinden Demal engi tarafından yapıldı. Gerçekleşen toplantıda kitapta yer alan bölümle ilgili bilgi paylaşımında bulundum. Akademik çalışmamın dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile bir bilim ve kültür köprüsü olması vesilesiyle memnuniyetlerimi paylaştım. Toplantıda konuşma yapan diğer iki isim, Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstitüsü Müdürü Dr. Sedad Belija ve Ulusal Eserleri Koruma Komisyonu’ndan Dr. Medina Hadihasanovi Katana oldu” ifadelerini kullandı.

Tanıtım kapsamında Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nin salonunda Demal engi’in hazırladığı “Engii - Eğil’den Bosna’ya” adlı bir sergi de açıldı.