Efsanevi eğitimci ve akademisyen Prof. Dr. Engin Ataç’ın hayatını ve başarı öyküsünü konu alan, Kemal Sezer imzalı "Aklın ve Bilimin Işığında Prof. Dr. Engin Ataç", The Kitap Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Kemal Sezer’in kalemiyle hayat bulan Aklın ve Bilimin Işığında Prof. Dr. Engin Ataç, eğitim ve bilim konusunda tutkulu bir insanın yaşamını anlatırken, aynı zamanda bir liderin vizyonunu, insan sevgisini ve bilime olan bağlılığını da aktarıyor.

BAŞARIYA GİDEN ADIMLAR

Anadolu Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük yapan, eğitim dünyasına damgasını vuran Prof. Dr. Engin Ataç, Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş, ülkesine olan sevgisiyle bilim dünyasında iz bırakmış bir akademisyen olarak tanınıyor.Onun hayatına dair derin bir bakış sunan eser, aynı zamanda Türk akademisinin önemli simalarından birinin izlediği yolu, tutkusunu ve başarıya giden adımlarını gözler önüne seriyor.

GELECEĞİN LİDERLERİNE İLHAM VERİYOR

Genç nesillere Engin Ataç’ın bilim ve eğitimdeki değerli katkılarını göstermek amacıyla kaleme alınan eser, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir liderin, bir rektörün nasıl olması gerektiğini anlatarak geleceğin liderlerine ilham veriyor.

Kitap, eğitim dünyasında rol modeli arayanlara, bilim insanı olmayı hedefleyenlere ve topluma katkı sağlamayı isteyen herkese, kıymetli bir kaynak sunuyor.

