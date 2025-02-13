Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MersinTime yazarlarından Prof. Dr. İlhan Ege konuğu olduğu Azerbaycan'daki ARB24 TV kanalına Türk ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ege yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı;

"Türkiye'nin ihracatında bir artış olacaktır. TL çok değerli olması nedeniyle Türkiye ihracatta bazı sorunlar yaşamakta ve ihracat anlamında, turizm anlamında avantajlarını kaybedebilmektedir. TL'nin değerinin düşmesi ve döviz kurunun artması sonucunda turizm başta olmak üzere ihracat yapan bir çok sektör bu sonuçtan olumlu etkilenecektir" dedi.