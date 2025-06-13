Medical Point Gaziantep Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül, "Erken tanı hayat kurtarır" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Aylin Gül, boyunda fark edilen her kitlenin mutlaka titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Masum görünen bir kitle, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir"

Boyun bölgesinde oluşan kitleler; enfeksiyonlar, iyi huylu tümörler, tiroid hastalıkları ve hatta baş-boyun kanserleri gibi pek çok farklı nedene bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aylin Gül, "En sık nedenlerden biri enfeksiyon kaynaklı lenf bezi büyümeleri olsa da; özellikle 2 haftadan uzun süredir var olan, sert, ağrısız ve hareketsiz kitlelerde mutlaka dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Erken tanı, tedavi başarısını artırır"

Prof. Dr. Gül, "Boyunda fark edilen kitleler asla küçümsenmemelidir. Özellikle erişkin bireylerde, sigara ve alkol kullanımı olan kişilerde kötü huylu olma ihtimali daha yüksektir. Erken dönemde yapılacak fizik muayene, ultrasonografi ve gerekirse biyopsi ile tanı konulabilir. Bu da tedavi sürecini olumlu yönde etkiler" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarda da ihmal edilmemeli"

Çocuklarda boyun kitlelerinin çoğu enfeksiyonlara bağlı gelişse de, bazı durumlarda konjenital (doğuştan gelen) kistler veya hematolojik hastalıklar da söz konusu olabilir. Prof. Dr. Gül, çocuklarda uzun süreli boyun şişliklerinde mutlaka bir KBB uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti.