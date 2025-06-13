Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğünün düzenlediği "Uludağ Tematik Kahve Günleri" etkinliğinin üçüncüsü, "Biyomalzemeler-1" temasıyla düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Dekanlık Binası Güler-Osman Köseoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Akka Kalıp Plastik Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, OPRA Strategy Kurucusu Yarenur Türe Özkan ile alanlarında uzman çok sayıda akademisyen, sanayi temsilcisi ve paydaş katılım sağladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, biyomalzemeler temasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konunun açıkça konuşulması ve anlaşılmasının üniversite için son derece değerli olduğunu belirtti. Bu malzemelerin Türkiye’de üretilebilmesinin ve bu alandaki zeminin geliştirilmesinin ciddi katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Kırıştıoğlu, savunma sanayiindeki atılıma benzer bir gelişmenin biyomalzemeler alanında da yaşanması durumunda Türkiye’ye büyük bir ufuk açılacağına inandığını ifade etti. "Çok büyük bir pazar var ve bu pazarda biz şu anda istediğimiz düzeyde değiliz ama çok hızlı mesafe alabiliriz. Teknik yapımız buna uygun" diyen Kırıştıoğlu, bu toplantıdan ülkeye ve üniversiteye fayda sağlayacak sonuçlar çıkmasını temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise Uludağ Tematik Kahve Günleri’ni Ocak ayından itibaren düzenli periyotlarla sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Yapay zekâ ve yeşil dönüşüm-sürdürülebilirlik temalarının ardından üçüncü etkinliğin biyomalzemelere ayrıldığını dile getiren Prof. Dr. Karaca, biyomalzeme alanında çalışan çok sayıda akademisyenin bulunması nedeniyle aynı temaya ilerleyen günlerde de devam etme kararı aldıklarını duyurdu. Etkinliğin temel amacının, akademisyenlerin kahve molalarında bir araya gelerek ortak çalışma alanlarını konuşabilecekleri bir ortam oluşturmak ve dış paydaşlar ile misafirlerin akademisyenlerle ortak proje fikirleri geliştirmelerine zemin hazırlamak olduğunu vurgulayan Karaca, ilk iki etkinlikten alınan anket sonuçlarına göre bu amaca ulaşıldığını ve bunun kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Karaca, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.