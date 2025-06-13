Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, sınav merkezi olacak okulların müdürleriyle bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlığında yapılan toplantı geniş katılımla düzenlendi. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Turhan, müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet yetkilileri ve sınav merkezi olarak belirlenen okulların müdürleri katıldı. Toplantıda, sınav sürecinin güvenli, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için yapılması gereken hazırlıklar detaylı şekilde ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, konuşmasında sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm planlamaların titizlikle yapılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca, 2025 yılına ait LGS Sınav Takvimi, Uygulama Esasları ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzundaki güncel bilgiler okul müdürleriyle paylaşıldı. Uygulama esaslarına dair ayrıntılar aktarıldı. Toplantının sonunda okul müdürleri, sahadaki uygulamalara ilişkin görüş, öneri ve taleplerini iletti.