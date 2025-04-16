Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan etkinliklerininkonuğu akademisyen ve yazar Prof. Dr. Atilla Yayla olacak. Yayla, “Kendiliğinden Oluşan Düzen” konulu söyleşi programıyla OSM’de kültür dostlarıyla buluşacak. Program 17 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi programıyla devam edecek.17 Nisan Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı etkinlikte Prof. Dr. Atilla Yayla, ‘Kendiliğinden Oluşan Düzen’ başlıklı söyleşi programında kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Program daveti

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden olan Akademisyen Prof. Dr. Atilla Yayla’nın konuk olacağı programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.