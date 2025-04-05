İş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından biri olma vizyonuna sahip İş Güvenliği Ekipmanları Zirvesi (İGEZ), bu yıl sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

8 Nisan 2025 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan zirvede, iş güvenliği ekipmanlarının üretimi, kalite standartlarına uygunluğunun belirlenmesinin önemi, CE belgelendirme süreçleri ve piyasa denetim süreçleri konuları masaya yatırılacak.

Prof. Dr. Ahmet Çolak, iş güvenliğinin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlandırılamayacağını vurgulayarak, "Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, sadece işverenlerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. İş güvenliği bir kültürdür ve bu kültürü oluşturmak, yaygınlaştırmak için tüm paydaşların iş birliği yapması gerekir. İGEZ olarak biz de bu konuda üzerimize düşeni yaparak; sektördeki uygulamaları, gelişmeleri paylaşmayı ve konuyla ilgili firmaları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Sektör profesyonellerine büyük fırsat"

İGEZ 2025, iş güvenliği ekipmanları üreten firmalar, mühendisler, akademisyenler ve iş sağlığı uzmanları için büyük bir fırsat sunulduğunu belirten Çolak, "İş güvenliği konusunda bilinçlenmek ve sektördeki yenilikleri yakından takip etmek isteyen herkesi İGEZ 2025’e bekliyoruz. Daha güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için hep birlikte adım atalım" diye konuştu.